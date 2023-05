KNRM en Kustwacht evacueren patiënt van cruiseschip

Het cruiseschip heeft een rondje gevaren om zo dicht mogelijk bij Hoek van Holland te blijven, terwijl de reddingboot en de helikopter van de Kustwacht onderweg waren. Bij aankomst heeft de reddingboot Jeanine Parqui twee opstappers overgezet om hulp te verlenen aan de patiënt. Ook de helikopter heeft twee man naar beneden gelaten waarna gezamenlijk de evacuatie is voorbereid. De patiënt is met de helikopter overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. De reddingboot heeft de bagage van het slachtoffer meegenomen. Die is een dag later opgehaald, meldt de KNRM. Er is niet gemeld hoe het met de patiënt is.

