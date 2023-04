Als het werkt: Westzee

indianenverhalen

Dat er dingen niet op de zeekaart staan, zoals gevaarlijke riffen, is begrijpelijk als ze nog niet zijn ontdekt. Maar dat er zaken op komen die helemaal niet bestaan is vreemder. En dat vaak honderden jaren lang. Toch is dat wel een beetje begrijpelijk. De eerste kaartmakers hadden weinig hulpmiddelen om hun kaart samen te stellen en moesten afgaan op mededelingen en ervaringen van kapiteins. Ze maakten kaarten op basis van verhalen.