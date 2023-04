Maritieme sector Curaçao wil eilandeconomie een boost geven

Curaçao zit economisch al jaren in zwaar weer. Als in 2020 de Curaçao Maritime Association (Cmar) wordt opgericht is het beeld desastreus: de financiële trustwereld kromp, de raffinaderij sloot, Damen Ship Repair kwakkelde, Venezuela ging op slot en de toeristische sector kampte met corona. Dan wijst minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling in zijn Nationale Export Strategie de haven en de maritieme sector aan als prioriteit. Werk aan de winkel voor Cmar! (Spreek uit: Siemar)

Breed

Een eerste Cmar-bestuur zette in de startfase een degelijke belangenorganisatie op. In no time stonden er 45 bedrijven op de ledenlijst. Die kozen recent een nieuw vijfkoppig bestuur. Voorzitter werd Sujit Mathoera (50). In het dagelijks leven is hij directeur Sales & Operations van JRC/Alphatron, een bedrijf in navigatie- en communicatieapparatuur. Willemieke Princée (39), specialiste op het gebied van maritiem recht bij advocatenbureau Ox en Wolf, werd vicevoorzitter.

Slagkracht

Mathoera kijkt vanuit zijn kantoor recht op de Annabaai en de Handelskade. Hij heeft zin in zijn nieuwe rol en ziet kansen. Hij ontvouwt de strategie: ‘Een belangenvereniging als de onze streeft zowel lokaal, regionaal als internationaal slagkracht na. Wij verbinden 45 lokale- en internationale bedrijven die hun brood verdienen in de maritieme sector. Het is een veel uitgebreidere business dan menigeen denkt. In onze ledenlijst vind je niet alleen rederijen, scheepsagenten, bevrachters, de dokmaatschappij, sleep- en bergingsbedrijven, bunkerdiensten en stuwadoors, maar ook verzekeraars, advocatenkantoren en consultants.’

Willemieke Princée is intussen ook bij het gesprek aangeschoven. De advocate heeft kennis van scheepvaart. ‘Lokaal hebben we impact als lid van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), samen staan we sterker naar lokale politiek en overheid.’

Mathoera: ‘Ook regionaal pakt Cmar door als nieuw lid van de Caribbean Shipping Association. Hierin zijn alle maritieme associaties van Panama tot Suriname verenigd.’

Scheepsregister

Mathoera, Nederlander van Surinaamse afkomst: ‘In internationaal opzicht maakt de krachtenbundeling ook de link met Nederland makkelijker.’

Princée geeft een voorbeeld: ‘We zijn benaderd door de KVNR. Vanuit Nederlandse rederijen is bijzonder veel interesse in het Curaçaose scheepsregister. Omdat Curaçao deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden kan een schip dat hier is geregistreerd de Nederlandse vlag voeren, zonder te zijn gebonden aan EU-regelgeving. Dat schip valt dan onder de belastingregels van Curaçao.’

Mathoera enthousiast: ‘De KVNR werkt eraan. Afgelopen december hebben we met hen in workshops gebrainstormd. Dan gaat het over wensen, over eisen op het gebied van regelgeving, maar ook over een praktische vraag als personele bezetting rond zo’n register.’

Hij was onder de indruk. ‘Die Nederlanders hebben er wel kaas van gegeten. Ze bijten zich er echt in vast. We merkten dat ze er een succes van willen maken.’

Princée komt tot de kern: ‘Een goed draaiend scheepsregister kan een deel van het gat opvullen dat door een slinkende trustsector is ontstaan. Het levert ons land geld en banen op!’

Cruiseschepen

Kort na de KVNR kreeg Curaçao bezoek van de Holland America Line (HAL) met een delegatie vanuit beide kantoren in Seattle en Rotterdam. Een deel van hun cruiseschepen is op Curaçao geregistreerd. Mathoera houdt zijn enthousiasme nog in: ‘Het was meer een “meet & greet”. Men wilde meer gevoel krijgen bij het land waar een deel van hun cruiseschepen is geregistreerd. Citco, de Curaçao International Trust Company, was de uitnodigende partij. Zij voeren het bestuur over de hier geregistreerde HAL-schepen. Onze deelname aan zo’n bezoek is een langetermijn-investering. Het komt natuurlijk goed over dat wij 45 bedrijven uit de maritieme sector vertegenwoordigen. Voor ons geldt: hoe meer cruiseschepen hier geregistreerd staan, hoe meer spin-off voor onze leden.’

Het koninkrijk heeft meer voordelen, zegt de Cmar-voorzitter. ‘Een deel van onze leden is Nederlands of heeft nauwe Nederlandse banden. Denk aan Damen, Seatrade, JRC/Alphatron of De Ruyter.’

Personeelsgebrek

Mathoera wil snel aan de slag met de leden. ‘We moeten elkaar beter leren kennen. Hoe kun je van elkaar profiteren en hoe kun je jezelf naar buiten toe beter profileren? Daarna kan de maritieme sector positieve overloop-effecten genereren naar andere sectoren.’ Princée: ‘Cross selling.’

Er zijn genoeg gemeenschappelijk issues, zoals gebrek aan gekwalificeerd personeel in veel technische beroepen. ‘Die mensen zijn er wel in Venezuela, maar dan loop je tegen immigratieregels aan.’

Mathoera heeft er ervaring mee in zijn bedrijf: ‘Er zijn spoedklussen waar je een specialist voor nodig hebt. Er is dan geen tijd om een half jaar op een visum te wachten. Dat moeten we samen aanpakken. Mijn mannen zaten laatst nog op klussen in Jamaica en Barbados. Dat levert deviezen op. JRC/Alphatron onderhoudt de vuurtorens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en onlangs kreeg Kompania di Tou Korsow (KTK) er een contract rond rampenbestrijding. In beide gevallen is Rijkswaterstaat in Nederland de opdrachtgever. Het is meer werk voor onze maritieme sector en daar draait het om.’

Princée tot slot: ‘Uiteindelijk willen we allemaal meer calls in onze haven…’

