De Klerk vernieuwt binnenvaartligplaatsen in Rotterdamse Waalhaven

Aannemer De Klerk gaat voor Havenbedrijf Rotterdam vijf ligplaatsen vernieuwen in de Waalhaven Oostzijde, aan de zuidzijde van Pier 3. De binnenvaartligplaatsen krijgen zogenoemde pianotrappen en er worden slimme walstroomkasten geplaatst. Het werk moet in 2024 klaar zijn.

De nieuwe ligplaatsen zijn ontworpen door ingenieursbureau Arcadis en de werkzaamheden worden uitgevoerd door De Klerk Werkendam. De steigers waren volgens het Havenbedrijf aan vervanging toe en worden meteen veiliger en duurzamer gemaakt.

De vijf steigers worden vervangen door vier nieuwe afmeervoorzieningen, inclusief vier pianotrappen. Deze ‘harmonicatrappen’ of diagonale trappen hebben als voordeel dat ze bij wisselende waterstanden voldoen. Dat maakt aan de wal gaan veiliger voor de bemanning.

‘Het aantal steigers wordt minder en het aantal ligplaatsen wordt minder, maar met de nieuwe steigerconfiguratie is de verwachting dat deze locatie optimaler kan worden ingezet’, aldus een woordvoerster van het havenbedrijf. In de huidige situatie worden de steigers ingezet voor 86 en 110 meter-schepen. Als een 110 meter-schip afmeert, worden er meteen twee steigers in gebruik genomen.

In de nieuwe indeling zijn de ligplaatsen beter afgestemd op de afmetingen van het binnenvaartschip. Er komen twee steigers met elk twee ligplaatsen tot 86 meter, een steiger met twee ligplaatsen tot 110 meter en een steiger met vier ligplaatsen tot 135 meter.

Slimme walstroomkasten

Ook worden nieuwe slimme walstroomkasten neergezet. Die moeten betrouwbaarder functioneren dan de oude walstroomkasten en zijn robuuster. Het Havenbedrijf hoopt dat de nieuwe ligplaatsen vaker worden gebruikt en schepen meer gebruik maken van de walstroom.

De ligplaatsen zijn bedoeld voor binnenvaartschepen van 86, 110 en 135 meter. Het gaat om openbare wachtplaatsen, wat betekent dat schepen er langer dan 12 uur kunnen liggen. Vanaf het voorjaar van 2024 worden de nieuwe afmeervoorzieningen opgeleverd.

