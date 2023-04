Tuchtzaak schipper tegen accountants loopt op niets uit

Financieel geschil tussen vader en zoon

Vader en zoon Walsma runden sinds 2011 rederij Walsma VOF in Spijkenisse, waarmee ze gezamenlijk actief waren in de binnenvaart. Junior zou aanvankelijk het bedrijf overnemen, maar dat liep anders. Een financieel geschil met zijn vader leidde er uiteindelijk toe dat de zoon een tuchtklacht indiende tegen de twee accountants die hen al jaren hadden begeleid. Tevergeefs, want de Accountantskamer oordeelt dat geen tuchtrechtelijk verwijtbare fouten zijn gemaakt.