Actie om stuurhuis ARM-46 voor Arnemuiden te behouden

Van Belzen is sinds vorig jaar eigenaar van de historische scheepswerf waar Machinefabriek Knolle in 1938 ten behoeve van de Arnemuidse vissersvloot is begonnen met het leveren en onderhouden van motoren. Nu zien Van Belzen, zijn familie, vrienden en dorps- en landgenoten met tranen in de ogen dat de Nederlandse vissersvloot krimpt en prachtige vissersschepen naar de sloop gaan. De 37 jaar oude ARM-46 is vorig jaar uit de vaart genomen en staat eveneens op de nominatie om te worden gesloopt. ‘Om een stuk geschiedenis van de vloot te behouden, doet zich nu de kans voor het stuurhuis van de allerlaatste Arnemuidense kustvisser naar de historische werf te halen. Daar zijn echter kosten aan verbonden, die ik helaas niet zelf kan betalen’, zegt Van Belzen.

Oproep

De werfeigenaar doet daarom een oproep om via de website GoFundMe deel te nemen aan een crowdfunding-actie. ‘Wanneer dat voldoende oplevert kan ik het stuurhuis kopen van de sloper. Ook kan ik dan zorgen voor transport naar de werf in Arnemuiden en het een plaats geven. Van Belzen denkt ruim 12.000 euro nodig te hebben om zijn doel te bereiken.

