STC-takken bundelen krachten onder naam STC Next

STC Training & Consultancy en STC International gaan samen met STC KNRM verder onder de naam STC Next. Vanaf 29 maart 2023 worden de eerste twee partijen één, en in mei 2023 voegt ook STC KNRM zich bij deze samenwerking. De opleider zal voortaan onder één naam een breed scala aan maritieme trainingen en cursussen geven.

STC Training & Consultancy biedt al meer dan 20 jaar cursussen, trainingen en opleidingen voor volwassenen op alle niveaus binnen de scheepvaart, transport en logistiek. STC International levert op internationaal niveau maritieme opleidingen aan mensen, instellingen en bedrijven. STC KNRM is gespecialiseerd in offshore- en veiligheidstrainingen.

De drie partijen vormen zich tot STC Next. Deze naam is gekozen om de ambities van de maritieme opleider uit te drukken. Daarbij is ook gekozen voor een nieuw logo, met de kleuren (donker) turquoise en oranje, in plaats van het klassieke wit en blauw van de STC Groep.

De opleider wil zich positioneren als toonaangevend opleidings- en kennisinstituut in en om de haven en zet zich in voor levenslange ontwikkeling van professionals. Ook richt STC Next zich op de uitvoering van toegepast onderzoek, evenals sterke connecties met het bedrijfsleven en overheden. STC Next levert daarnaast met diverse innovatieprojecten – zoals de introductie van een LNG-cursus – naar eigen zeggen een actieve bijdrage aan verbetering en ontwikkeling van de maritieme sector. ‘STC Next wil uitgroeien naar dé absolute standaard als het om opleiden gaat. Over een paar jaar is er geen haven zonder STC Next meer denkbaar’, zegt directeur Albert Bos.

Lees ook: