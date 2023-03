Brand op tanker voor kust Porto

Een schip dat brandstof vervoerde vloog dinsdag in brand voor de kust van Porto, in het Foz do Douro-gebied, maar het incident is nu onder controle. Volgens de brandweer werd om 15:24 uur het alarm voor de brand gegeven. Het schip was op weg naar de haven van Leixões, in Matosinhos, vertelde een bron van…

Het schip was op weg naar de haven van Leixões, in Matosinhos, vertelde een bron van de kapitein van Porto, die de vlammen ter plaatse bestreed, aan het Portugese persbureauu Lusa. De hulpdiensten rukten massaal uit.

Volgens de Portugese nieuwssite Publico is de tanker inmiddels op weg naar zijn bestemming, de brand is volledig onder controle.

Wat de oorzaak van het incident kan zijn geweest, is nog niet vastgesteld.