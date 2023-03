Gezonken schip met ijzererts blokkeert sluis Geisling

In sluis Geisling op de Donau bij Regensburg is vrijdag aan het begin van de middag een Duits drogeladingschip gezonken. Door nog onbekende oorzaak zakte het schip rechtstandig naar de bodem van de diepe sluis. De 85 meter lange Achim was geladen met ijzererts in de afvaart van Regensburg richting Passau. Na de invaart in…

In sluis Geisling op de Donau bij Regensburg is vrijdag aan het begin van de middag een Duits drogeladingschip gezonken. Door nog onbekende oorzaak zakte het schip rechtstandig naar de bodem van de diepe sluis.

De 85 meter lange Achim was geladen met ijzererts in de afvaart van Regensburg richting Passau. Na de invaart in de sluis begon het schip plotseling water te maken en zonk naar de bodem van de 11.30 meter diepe kolk. De twee opvarenden waren een 61-jarige schipper en een 64-jarig stuurman, allebei Hongaren. Zij wisten zichzelf zwemmend te reddena. De stuurman bleek water in zijn longen te hebben gekregen en moest naar het ziekenhuis. De schipper was onderkoeld.

Na het zinken stelde het personeel van de bedieningscentrale de Wasserschutzpolizei in Regensburg op de hoogte. Daarop spoedde zich een grote hoeveelheid aan hulpdiensten naar de sluis: politie, brandweer, de reddingsdienst en de THW (rampenbestrijding). Ook vertegenwoordigers van de WSV, het regiobestuur van Regensburg en de centrale leiding van de brandweer in Beieren kwamen ter plaatse. Het openbaar ministerie heeft inmiddels een strafrechtelijk onderzoek in gang gezet.

De bemanningsleden zouden hebben gezegd dat het schip doormidden brak voordat het zonk. Het schip borrelde helemaal af en ligt nu op de bodem van de sluis. In de sluiskolk is alleen nog een dekwasslang te zien die naar de oppervlakte is opgedreven en olie die uit het schip is vrijgekomen. Het schip zou 10-11 kuub gasolie aan boord hebben. De brandweer heeft de vervuiling met een oliescherm ingedamd.

De hoogte van de schade inclusief de bergingskosten zou in de miljoenen kunnen lopen, schatten de autoriteiten. De waterkwaliteit op de Donau is niet in gevaar omdat de olie die uit het schip is gelekt binnen de sluis is gebleven omdat de benedendeuren dichtzitten. Desondanks wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden.

De WSV zegt dat zo snel mogelijk met de berging wordt begonnen. Er wordt ook gezegd dat de berging mogelijk pas na volgend weekend (18/19 april) begint. In Elwis wordt 10 april als einddatum van de stremming genoemd, maar die datum is slechts indicatief zeggen de autoriteiten. De hinder voor de scheepvaart valt voorlopig mee. Dat komt omdat het Duitse deel van de Donau van 11 tot en met 31 maart al gestremd voor onderhoud. Vanwege de vooraankondiging was de scheepvaart er al ruim vantevoren van op de hoogte dat de route niet beschikbaar was.

Hetzelfde schip kwam twee jaar geleden ook al een in de problemen. Op 4 februari 2021 raakte de toen ongeladen Achim bij het uitvaren van het Twentekanaal bij Eefde aan de linkeroever tussen de kribben van de IJssel. Er moest een sleepboot aan te pas komen om het schip los te krijgen. (BOO)

