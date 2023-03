Tweede hybride zelflosser voor Hagland Shipping te water bij SaS

Tewaterlating

Ship and Steelbuilding (SaS) in Foxhol heeft vrijdag 24 februari bouwnummer 737 te water gelaten. Het slechte weer was er kennelijk de oorzaak van slechts enkele tientallen toeschouwers getuige waren van de stapelloop. Het schip is gebouwd in opdracht van buurman Royal Bodewes en bestemd voor de Noorse rederij Hagland Shipping.