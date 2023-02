Subsidie Stage V-motor binnen één dag op

De acht miljoen euro subsidie die dit jaar beschikbaar was voor de binnenvaart om een Stage V-motor aan te schaffen, is direct op de eerste dag van openstelling al overvraagd. Dat betekent dat er tussen de aanvragers geloot gaat worden.

Indienen op 7 februari, de dag dat de regeling opende, werd van tevoren al als cruciaal beschouwd om kans te maken. Dat blijkt terecht te zijn geweest. Want het totale subsidiebudget is direct overvraagd, meldt Niels Kreukniet, projectmanager van het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB).

Kreukniet vertelt dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afraadt nu nog een subsidie-aanvraag voor een Stage V-motor in te dienen. De 12,9 miljoen euro beschikbaar voor een SCR-katalysator én een roetfilter is nog niet overvraagd. Daar is nog geld beschikbaar. Ook dat werd verwacht. Precieze details over het aantal goedgekeurde aanvragen volgt later.

Het is niet voor het eerst dat de subsidieregeling populair blijkt. Eigenlijk zou 2022, toen de regeling binnen 10 minuten overvraagd was, het laatste jaar van de subsidie zijn. Vanwege de grote vraag, werd er voor 2023 acht miljoen euro beschikbaar gemaakt. Minister Mark Harbers heeft de Kamer eerder laten weten in 2024 opnieuw acht miljoen euro beschikbaar te willen stellen.

Schippers gezocht

Schuttevaer is op zoek naar schippers die een subsidieaanvraag hebben ingediend. Graag volgen wij het proces vanaf de aanvraag tot de inbouw van de nieuwe motor of SCR-katalysator. Staat u hier voor open, stuur dan een mail naar: jelmer.bastiaans@promedia.nl.

Lees ook: