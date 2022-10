Minister Harbers: in 2023 en 2024 tenminste acht miljoen subsidie voor Stage V-motor

Maximale subsidie omhoog

Er is de komende twee jaar in totaal 16 miljoen euro subsidie beschikbaar voor motorvervanging in de binnenvaart. Ook gaat de maximale subsidie per aanvraag omhoog. Eigenlijk was 2022 het laatste jaar van de ‘Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen’, maar die krijgt nu een nieuwe injectie. Dat heeft minister Harbers de Tweede Kamer laten weten.