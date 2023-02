‘Lelijke’ Uniqueship is wel heel efficiënt

Kielzog

Iedereen vindt zijn Uniqueship lelijk, zegt schipper Sander Bosch (46). Maar zijn eigen ervaring is dat het vooral een heel efficiënt schip is. Efficiënter dan de Friendship, het andere containerschip dat hij samen met zijn compagnon Klaas Ooms (39) exploiteert. Om de efficiëntie van hun tweede schip te vergroten, worden nu speciale loopbruggen in het ruim gebouwd om zo het werk van de Friendship-bemanning veiliger en efficiënter te maken.