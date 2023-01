Elektrische auto’s niet welkom op elektrisch schip

De rederij liet het Noorse adviesbureau Proactima een risico-evaluatie uitvoeren. Daaruit bleek dat met de huidige brandbestrijdingsmiddelen niet adequaat kan worden opgetreden bij een brand in elektrische voertuigen en voertuigen die op waterstof lopen. De schepen van Havila zijn zelf hybride. Ze beschikken over een 6,1 MWh accupakket dat onderweg wordt opgeladen met LNG-generatoren.

In een persverklaring zegt directeur Bent Martini dat hij begrijpt dat op schepen met elektrische aandrijving en in een land waar afgelopen jaar 80% van de nieuwe auto’s elektrisch of hybride was, juist deze auto’s worden geweerd. ‘Maar we hebben de maatregel genomen voor de veiligheid. Voor de bestrijding van dit soort branden zijn we nu nog op externe hulp aangewezen. We werken er natuurlijk aan om op de schepen de noodzakelijke voorzieningen te treffen.’

Over de accu’s aan boord zegt hij: ‘Ik snap dat dat tegenstrijdig overkomt om elektrische auto’s te weren op een hybride schip. Maar onze accu’s zijn in versterkte en beveiligde ruimtes opgeslagen. Dat is heel anders dan het accupakket in een auto.’

