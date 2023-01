Havenmeester Rotterdam bezorgd om vaargedrag, ondanks daling aantal scheepsongevallen 2022

nautische jaarcijfers

Hoewel het aantal scheepsongevallen in 2022 in zijn gebied is gedaald van 141 naar 137, is de Rotterdamse havenmeester René de Vries bezorgd om het vaargedrag. ‘Door een dodelijk ongeval in de haven mogen we natuurlijk niet tevreden zijn met de resultaten van het afgelopen jaar’, zei De Vries, doelend op het kapseizen van de Mar-Grethe op de Nieuwe Waterweg in april 2022.