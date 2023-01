Bruggen en deuren Nieuwe Sluis Terneuzen worden ingevaren

De twee bruggen en vier deuren van de Nieuwe Sluis Terneuzen worden vanaf 25 januari ingevaren naar hun definitieve plaats. De objecten worden vanuit de Autrichehaven in Westdorpe op een ponton vervoerd naar de zuidelijke landtong van de sluis.

De operatie zal zo’n twee weken in beslag nemen, afhankelijke van de weersomstandigheden. De invaaroperatie begint met het kantelen van de deuren. De deuren, die zo’n 26 meter hoog, 62 meter breed en 9 meter diep zijn en 2000 ton wegen, worden met behulp van een bok in verticale stand gehesen. Vanaf daar wordt de deur verder getransporteerd, ingevaren in de deurkas en gemonteerd.

De bruggen, elk 86 meter lang, 17 meter breed, 15 meter hoog en 1540 ton zwaar, worden op de juiste hoogte gebracht en ingedraaid.

Op 25 januari wordt begonnen met de invaart van een van de bruggen, die wordt geïnstalleerd aan de zijde van het buitenhoofd. Daarna volgt de eerste deur, een aantal dagen later. Eerst worden de deuren voor het buitenhoofd geplaatst, daarna die voor het binnenhoofd. Als sluitstuk volgt dan de brug voor het binnenhoofd.

De bouwers verwachten geen ernstige hinder voor de scheepvaart. Het vervoer tussen de landtong en de sluis wordt gepland als schepen in de Westsluis liggen. Alleen tijdens het kantelmoment kunnen schepen langer dan 180 meter of breder dan 30 meter geen gebruik maken van de passeerlocatie.

