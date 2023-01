Eerste betonelement nieuwe Scheldetunnel in aanbouw

Oosterweelverbinding

Aannemersconsortium Cotu is in Zeebrugge begonnen met de bouw van de betonelementen voor de nieuwe Scheldetunnel, een cruciaal onderdeel van de Oosterweelverbinding die de Ring rond Antwerpen zal sluiten. Voor de bouw van de acht tunnelelementen is twee jaar uitgetrokken. Begin 2025 worden ze over het water naar Antwerpen getransporteerd.