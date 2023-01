Bedrijfspensioenfonds Rijn- en Binnenvaart kan fluiten naar achterstallige pensioenpremies Argos

Nadat oprichter Peter Goedvolk zijn aandelen in olieconcern Argos in 2014 verkocht, kwam het bedrijf volledig in handen van de Reggeborgh Groep van de inmiddels overleden bouwmiljardair Dik Wessels. Reggeborgh besloot al snel de binnenvaarttak Argos Logistics op te heffen, maar niet voordat de aandeelhouder een miljoen euro dividend uitgekeerd kreeg. Het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (BPRB) kwam daarna echter tot de conclusie dat er voor zo’n anderhalve ton aan pensioenpremies openstond bij het scheepvaartbedrijf. De kort voor de opheffing aangetreden aandeelhouders/bestuurders van Argos werden door het pensioenfonds hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor betaling daarvan, maar het gerechtshof Amsterdam wees de vordering onlangs af. Daarmee blijven het pensioenfonds en de voormalige werknemers van Argos Logistics met lege handen achter.

Lege huls

Argos is vooral bekend van de tankstations en de nieuwe aandeelhouder Reggeborgh besloot in 2015 met het Argos-concern voortaan vooral op die activiteiten te focussen. Aan het einde van dat jaar waren de meeste activiteiten van binnenvaartbedrijf Argos Logistics beëindigd. Het bedrijf bleef nog even als lege huls voortbestaan, waarna eind 2016 uitschrijving uit het handelsregister volgde.

In de loop van 2016 was een pensioenconsultant van het pensioenfonds er na een looncontrole echter achter gekomen dat er over de jaren 2013, 2014 en 2015 een aantal verschillen waren tussen de pensioengevende salarissen in de pensioenadministratie en de salarisadministratie van Argos Logistics.

Aansprakelijkstelling

BPRB besloot daarna een zaak aan te spannen tegen de aandeelhouders/bestuurders van Argos Logistics. De schade bedroeg volgens het pensioenfonds in totaal bijna 200.000 euro, want behalve de anderhalve ton aan openstaande pensioenpremies, waren er onder meer ook nog flinke incassokosten gemaakt. De kantonrechter wees de vordering af, maar BPRB ging in hoger beroep. Volgens het bedrijfspensioenfonds hadden de aandeelhouders moeten weten dat sprake was van achterstallige premies en hadden ze maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat het binnenvaartbedrijf alsnog aan haar premieplicht zou voldoen.

Niets te verwijten

Het hof vindt echter dat de aandeelhouders niets te verwijten valt. Net als de kantonrechter is het hof van oordeel dat op hen niet een dermate verstrekkende onderzoeksplicht rustte als BPRB voorstaat. Die onderzoeksplicht kwam er volgens het pensioenfonds op neer dat de aandeelhouders zich er voorafgaand aan de dividenduitkering persoonlijk van hadden moeten vergewissen dat de vóór hun bestuursperiode aan BPRB verstrekte loongegevens juist en volledig waren verstrekt, ook al was dit uitbesteed aan een extern, professioneel bureau en waren er geen indicaties dat er onjuiste opgaven waren gedaan en herziene premienota’s te verwachten waren. Dat ze in de gegeven omstandigheden niet ook nog zelf zijn nagegaan of de loonadministratie klopte, is volgens het hof echter niet onredelijk of onbegrijpelijk. Het onbetaald blijven van de premienota’s is dan ook geen kwestie van onbehoorlijk bestuur.

