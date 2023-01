Zware Kees: Scheepsbezoek

Bij de poort van een havenbedrijf in Amsterdam-West word ik met zichtbare argwaan bekeken. Hoewel mijn paspoortnummer van tevoren is doorgegeven, het bezoek zelf is aangemeld, het kentekennummer van de auto idem, ik geen wapens draag maar wel mijn vriendelijkste glimlach, vertrouwt men het kennelijk nog niet.

De portier kijkt alsof hij denkt: ‘Ja, ja, die havendominee ken ik, maar die andere… En wat zit er in die doos die dat sujet bij zich draagt?’

‘Wat zit er in die doos?’

‘Kerstcadeautjes. Die gaan we uitdelen aan bemanningen van de schepen.

Je ziet hem weer denken: ‘Ja, ja kerstcadeautjes uitdelen!’ Maar aangezien het tegen Kerstmis loopt en de portier kennelijk weleens heeft gehoord dat er dan cadeautjes worden uitgedeeld, krijg ik het voordeel van de twijfel. Ik mag naar binnen.

Leuk om eens aan de andere kant van een scheepsbezoek te staan.

Even later, na een steile gangway te hebben beklommen, worden we begeleid naar een dompig hok. Het blijkt de ‘crew’s messroom’ te zijn, met als nevenfunctie rookruimte. De nevenfunctie overheerst. De wanden zijn vuilgeel, de ventilatie staat dicht. Op tafel staan drie asbakken. De lucht is om te snijden. De bootsman is weggegaan om zijn collega’s te informeren dat ‘somebody from Seamen’s Centre with Christmas presents and simcards’ aan boord zijn.

Een ander bemanningslid blijft bij ons en steekt doodgemoedereerd een zelfgedraaid shagje op. De rook prikt in mijn ogen en mijn longen protesteren. Ik besluit dat het genoeg is. Ik sta op en ga aan dek een frisse neus halen.

De laatste jaren dat ikzelf nog voer was roken aan boord bijna uitgebannen. Het mocht bijna nergens meer. En zeker niet in de messrooms. Eerdere ‘aanbevelingen’, zoals: ‘Alleen in het gedeelte waar de matrozen zitten mag worden gerookt’ of ‘Tot een half uur voor aanvang van de maaltijd mag worden gerookt’, waren toen allang vervangen door een definitief ‘No smoking!’.

Afijn, denk ik, we komen hier om cadeautjes te brengen en simkaarten te verkopen. Even doorzetten maar. Ik adem de frisse buitenlucht diep in, alsof ik voor langere tijd onderwater ga en stap de messroom weer binnen. Maar kennelijk heeft mijn geluidloze protest gehoor gevonden, want de ventilatie maakt nu overuren en de sigaret van de matroos is gedoofd.

Opgelucht ga ik zitten en accepteer een sterk bakje koffie van een berouwvolle matroos.

‘Sorry sir, sorry I was smoking! I didn’t know…’

Ach, soms is het beter ‘somebody from Seamen’s Centre with Christmas presents and simcards’ te vriend te houden. Zeker tegen het eind van het jaar.

