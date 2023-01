FSG bouwt drie LNG-bunkerschepen voor Titan Clean Fuels

De bunkerschepen worden gebouwd en geëxploiteerd voor rekening van het samenwerkingsverband Titan Clean Fuels in Amsterdam, Nordic Hamburg Ship Management en Wesmar, specialist op het gebied van elektronica en aandrijving. De drie schepen krijgen elk een laadcapaciteit van 4500 kubieke meter en zullen in zowel Duitse als andere Europese haven worden ingezet. Ze gaan LNG, Bio-LNG en SNG (Synthetic Natural Gas) leveren.

Habeck zei blij te zijn met de partijen die voor het project hebben getekend. Hij vertelde dat de 110-meterschepen, die later simpel geschikt kunnen worden gemaakt voor bunkering van ammoniak, in 2026 in de vaart worden genomen. ‘En dat ze in Flensburg gebouwd gaan worden is een belangrijk signaal dat Duitsland nog wel degelijk een scheepsbouwland van betekenis is.’

Lees ook: