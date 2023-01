Topman baggeraar Boskalis dreigt met vertrek uit Nederland

Balans opmaken

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vertrekt mogelijk uit Nederland. ‘Die kans is concreet’, zei topman Peter Berdowski vrijdag in NPO Radio 1-programma Sven Op 1. ‘We moeten de balans nog opmaken. Die heeft voor Nederland geen forse beweging naar de positieve kant gemaakt in het afgelopen jaar.’