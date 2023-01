Uitsluiting Filipijnen rampzalig voor Europese reders

De European Maritime Safety Agency (Emsa) heeft de Europese Commissie onlangs geadviseerd die vaarbevoegdheid in te trekken. Volgens de Emsa is de tijd van waarschuwen voorbij en is het opleidingsniveau van Filipijnse officieren al jaren onder de maat. De organisatie adviseert de EU hun vaarbevoegdheidscertificaten niet meer te verlengen. Het zou betekenen dat 81.090 officieren en kapiteins die wereldwijd actief zijn, niet meer op Europees gevlagde schepen mogen varen. In het eerste kwartaal van dit jaar moet duidelijk worden of de Europese Commissie het Emsa-advies overneemt.

De dreiging geldt overigens niet voor matrozen die op Europese schepen varen.

PIT-opleiding

De KVNR is al sinds het begin van deze eeuw betrokken bij de opleiding en rekrutering van Filipijnse aspirant-officieren in samenwerking met het Filipijnse Palompon Institute of Technology (PIT). De kwaliteitsbewaking van het zeevaartonderwijs bij het PIT ligt sinds eind 2021 bij het Nova College in IJmuiden.

Sinds het begin van de samenwerking, in 2002, zijn 2078 stagiairs bij in totaal 27 Nederlandse rederijen begonnen. Daarvan is 42% nog steeds actief binnen bij de KVNR aangesloten rederijen. Westra: ‘De arbeidsmarktmonitor van Nederland Maritiem Land uit 2020 liet zien dat circa 1690 Filipijnse kapiteins en officieren dienst deden op Nederlands gevlagde schepen. Dat was 16,5% van alle officieren en kapiteins op schepen onder Nederlandse vlag. Van hen zijn velen al lang in dienst bij die rederijen en zij vormen een wezenlijk onderdeel van de door de rederijen geleverde kwaliteit. Mocht de EU de STCW-erkenning (Standard Training Certification Watchkeeping) van de Filipijnen intrekken, dan betekent het dat kort daarna de eerste vervangingen moeten worden geregeld. En dat zal niet gemakkelijk zijn, gezien de krapte op de internationale arbeidsmarkt voor zeevarenden als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit zijn beide zeer belangrijke bronlanden voor kapiteins en officieren voor de Nederlandse vloot.’

Doorlooptijd tot 2028

Vaarbevoegdheidsbewijzen worden uitgegeven voor een periode van maximaal vijf jaar. Als de Europese Unie de STCW-erkenning van de Filipijnen zou intrekken, blijven de al afgegeven erkenningen geldig tot de vervaldatum. ‘Dus als het besluit dit voorjaar valt, strekt de vervangingsvraag zich uit van dit voorjaar tot voorjaar 2028’, aldus Westra die erop wijst dat, wanneer negatief wordt besloten, dit betrekking heeft op alle opleidingsinstituten. ‘Het opleidingsniveau van de stagiairs die van het PIT worden afgenomen voldoet aan de eisen. Maar zo werkt het niet. Het zeevaartonderwijs in een land wordt collectief geaccepteerd of afgewezen. Hier moeten de goeden dus onder de kwaden lijden.’

Geen nood

Een woordvoerder van afdeling Crewing van maritiem dienstverlener Marlow Crew Management in Rhoon denkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. ‘De Emsa waarschuwt al 15 jaar. Als de vele lidstaten met grote maritieme belangen de maritieme sector willen steunen, kan de Europese Commissie aanbevelen wat ze wil, maar blijven de Filipijnen gewoon varen. Het is vandaag de dag toch al moeilijk genoeg. Russen kunnen niet meer vrij reizen en Russische banken staan op de sanctielijst. Dat maakt loonbetalingen al moeilijk. En we kunnen ons voorstellen dat Oekraïners nu niet naar huis reizen, niet wetende of ze een paar weken later het land weer uit komen. Maar nogmaals, wij maken ons er nog niet zo druk om. Deze hele kwestie met de Emsa loopt al ruim 15 jaar en ik geloof niet dat daar nu ineens een eind aan komt.’

Donkere wolk

Voor de officieren en kapiteins op schepen die varen onder de vlag van de EU betekent de dreiging van de Europese Commissie een volgende donkere wolk, nadat die van de coronapandemie langzaam aan het verdwijnen is. Vliegverkeer naar en vanaf de Filipijnen was lange tijd niet of nauwelijks mogelijk, waardoor bemanningen niet konden worden afgelost. Zeelieden die niet aan boord konden komen liepen inkomsten mis. Vervangend werk op de Filipijnen is vrijwel niet beschikbaar.

Tijdens de recent gehouden conferentie van de afdeling Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties werd gesteld dat de Filipijnen met circa 400.000 zeelieden, de grootste ‘leverancier’ is van zeelieden wereldwijd, gevolgd door Rusland. De Filipijnse Centrale Bank stelt dat zeelieden in 2021 in totaal 6,15 miljard euro naar huis hebben overgemaakt.

Filipijnse reactie

De Filipijnse regering heeft uitgebreid gereageerd op de dreigende taal vanuit Europa. In november bezwoer president Ferdinand Marcos in Brussel hoge ambtenaren nog dat het land er alles aan zal doen om aan de bezwaren van de Emsa tegemoet te komen. De uitgebreide reactie uit Manilla wordt op dit moment bestudeerd. Celia Dejond, perswoordvoerster van de Europese Commissie, zegt daarover: ‘De Europese Commissie analyseert het uitgebreide antwoord van de regering Marcos. Het is de bedoeling dat er tegen het eind van het eerste kwartaal van dit jaar een beslissing wordt genomen.’

