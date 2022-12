Tuchtcollege geeft signaal af met week schorsing voor kapitein Njord

De 142 meter lange Njord was ruim een jaar geleden met een bemanning van 16 personen onderweg van het Noorse Brevik naar Bremerhaven. Bij Bjorkaybaersground liep het containerschip aan de grond. Het werd op dat moment, bij slecht zicht, bestuurd door een loods met behulp van een stuurautomaat. Volgens de ILT-inspecteur die deze zaak aanbracht bij het Tuchtcollege, heeft de kapitein nalatig gehandeld en is een schorsing van de vaarbevoegdheid van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk, op zijn plaats.

Niet goed gehandeld

Met die constatering is het Tuchtcollege het wel eens, maar met de sanctie dus niet. En dat heeft te maken met de verzachtende omstandigheden. Zo lijkt het wel duidelijk dat de loods niet bepaald goed werk heeft geleverd. Ook heeft de kapitein als mede-eigenaar van de Njord schade geleden door het ongeval.

Maar dat neemt de verantwoordelijkheid van de kapitein niet weg. Hij heeft dan wel ingegrepen toen hij zag dat de loods in de fout ging, maar deed dat niet tijdig genoeg om gronding te voorkomen. En als er vooraf overleg was geweest over de te volgen afwijkende route, was er mogelijk überhaupt geen noodzaak geweest om in te grijpen. Daarom wordt zijn vaarbevoegdheid dus onvoorwaardelijk voor een week geschorst.

