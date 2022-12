OM eist 11,5 jaar cel tegen ‘sleutelfiguur cokehandel’ in haven Vlissingen

Het Openbaar Ministerie wil dat een man die een sleutelrol zou hebben gespeeld in cocaïnetransporten in de haven van Vlissingen 11,5 jaar de cel in gaat. Die straf had nog hoger kunnen uitvallen als geen sprake was geweest van een undercover-traject dat inbreuk maakte op het persoonlijke leven van de verdachte.

De 47-jarige man uit Zevenbergschen Hoek werd twee jaar geleden aangehouden op verdenking van de invoer van cocaïne en witwassen van geld. Vorige week stond hij voor het eerst voor de rechter. Zijn arrestatie volgde op een intensief onderzoek dat volgens het OM veel bewijs opleverde, onder meer in de vorm van gekraakte chatberichten en afgeluisterde gesprekken.

De man zou zeker vier cocaïnetransporten hebben georganiseerd, met ladingen tussen de 60 en 812 kilo per keer. Vaak dienden bananen als dekmantel in de haven van Vlissingen. De verdachte zou daarnaast grote sommen geld en een jacht hebben witgewassen. Het OM ziet hem als ‘makelaar’ en ‘sleutelfiguur’ in de coketransporten in de haven van Vlissingen.

Het OM zal het geld terugvorderen dat de man met zijn illegale activiteiten zou hebben verdiend en wil dat hij het ingenomen jacht en 182.000 euro contant geld niet meer terugkrijgt.

Strafvermindering door undercovertraject

De aanklagers willen dus ook dat de man 11,5 jaar wordt opgesloten, maar toch is die eis wat lager uitgevallen dan gebruikelijk. In deze zaak is een undercover-agent ingezet die een een intieme relatie kreeg met de partner van de verdachte. Ook bouwde hij een emotionele band op met diens minderjarige zoon. De agent pleegde uiteindelijk zelfmoord. Onderzoek wees uit dat veel was misgegaan bij deze undercover-actie. De zaak van het OM tegen de man steunt weliswaar op ander bewijs dan wat het undercover-traject opleverde, maar de inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer maakt ‘enige strafvermindering’ volgens het OM wel terecht.

Lees ook: