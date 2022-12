TeamCo bouwt dieselelektrische gastankers Alcor en Mizar voor de Rhône   

Focus op onderwatermodel

Het Franse chemiebedrijf Kem One zette in 2020 een tender uit onder Nederlandse werven voor de bouw van twee gastankers. Het project ging naar TeamCo Shipyard. Na een bouwtijd van twee jaar is de tweeling overeenkomstig de contractdatum klaar voor transport op een zware-ladingschip naar Zuid-Frankrijk. Het tweetal wordt daar ingezet op de Rhône.