Er zal altijd een vlaggenschip St. Antonius in de vloot van Bosman Shipping Group varen

Eigenlijk zou dit interview alleen met Angelo Bosman zijn. Hij is sinds afgelopen jaar algemeen directeur van de Bosman Shipping Group en vader Antoon zet geleidelijk stappen terug. ‘Zou het niet leuk zijn mijn vader er ook bij te vragen?’

Het succes van de Bosman Shipping Group is ook nadrukkelijk het succes van vader Antoon, wil Angelo maar zeggen. En zo geschiedde. ‘En ook van Roland, de broer van mijn vader, en eigenlijk van onze hele familie’, voegt hij er tijdens het gesprek aan toe.

Wie in gesprek gaat met Antoon en zijn zoon Angelo, ziet twee heel verschillende karakters. Antoon vult de ruimte met energie en verhalen, zoon Angelo is bedachtzamer.

Wat ze samen gemeen hebben, als ondernemers, is dat ze bedrijvenbouwers zijn en voortdurend kansen zien.

Terugblik

Verleden, heden en toekomst. Een portret over de Bosman Shipping Group bestaat bijna uit drie delen. Antoon blik terug. ‘Het was helemaal niet bedoeling dat ik zou gaan varen. Ik kon goed leren, atheneum en zou economie gaan studeren met een maatje. Uiteindelijk ben ik gestopt en toch gaan varen op de St. Antonius.’

Door toeval en inzicht van ‘Opa Toon’ Bosman (de vader van Antoon en Roland) rolde Antoon samen met zijn vader het containervervoer in. ‘Onze luiken konden niet op tijd worden geleverd, daardoor kwamen we in aanraking met containers. Later hebben we op de tweede nieuwe St. Antonius een duwkop gezet en zijn we begonnen met duwbakken. Een bak ervoor is veel meer werk, zeker destijds in de jaren ‘90 met die oude bakken. Maar het betekent ook meer omzet. Ik vond het ook spannend, ik was jong. Zo ging je wat extra’s verdienen.’

Meer bakken

Een derde schip volgde. ‘Later zijn we een dubbelschroefs containerschip gaan bouwen. Met dezelfde afmeting, maar met twee motoren. Daardoor kon je met meer bakken gaan varen. Inmiddels hebben we 23 duwbakken in beheer. Uiteindelijk ga je – door met duwbakken te varen – een betere omzet maken. We hebben moeilijke tijden gehad. Maar op den duur hou je toch wat resultaten over en kun je wat extra investeren. Er zal trouwens altijd een St. Antonius in onze vloot varen.’

Verder kijken

Antoon heeft ook altijd verder gekeken dan alleen de Bosman Shipping Group. Een deur verderop huist Universe Shipping. Bosman is een van de aandeelhouders in deze tankrederij. Die rederij is min of meer bij toeval ontstaan. ‘Universe Shipping is ontstaan vanuit een probleem. Wij hadden nog een paar schepen in bestelling en door de economische crisis van 2008 was het perspectief hiervoor niet best. We hebben toen de krachten gebundeld met een aantal bevriende ondernemers die met dezelfde kwestie zaten. Dan gaan we ze toch zelf afbouwen en onder de noemer Universe Shipping exploiteren, was het idee. Eigenlijk hebben we van het probleem iets heel moois gemaakt. Dat is ook ondernemen.’

Probleemoplosser

De aanpak met Universe is zijn vader ten voete uit, zegt Angelo. ‘Als er een complicatie is, blijft hij niet lang denken in het probleem, maar is hij al bezig met de de oplossing. Dus vooruit zien dat er een knelpunt aan zit te komen. Dan is het probleem er op dat moment niet meer, want er is al een oplossing. Dat heeft hij ook met varen. Hij was altijd bezig om ver vooruit te kijken.’

Tekst gaat verder onder de foto

Antoon knikt en haakt in. ‘Als iemand aan boord zich verpakt en schade maakt, dan leg ik niet de nadruk op die schade. Nee, zijn er gewonden? En zijn de opdrachtgever en de verzekering gebeld? Een vergissing met schade als gevolg kan de beste overkomen.

‘Want we hebben goede mensen aan boord. De mensen aan boord zijn het hart van de onderneming’, zegt Antoon. ‘Hij is precies hetzelfde’, terwijl hij wijst naar zijn zoon.

‘Wat ons onderscheidt is, dat we graag met andere mensen samenwerken. We hebben compagnons op de schepen en compagnons die niet varen. En met die mensen maken we gezonde afspraken. Daarom hebben we misschien wat sneller stappen gemaakt, omdat je mensen op de schepen hebt, die samen met jou willen knokken. Dat doen we niet met iedereen. Elke keer kijken we of er een goede match is.’

Angelo is al sinds zijn 15e zeer nauw betrokken bij het bedrijf. ‘Ik nam hem overal mee naar toe. Naar de bank, compagnons, echt overal.’

Training on the job. Toch was het niet altijd een uitgemaakte zaak dat Angelo aan het roer zou komen te staan. ‘Ik zou Angelo nooit op die stoel zetten als ik er niet van overtuigd ben dat hij het kan. Angelo is de verbeterde versie van mijzelf. Er zitten ook karaktereigenschappen in van mijn fantastische vrouw Nelly, die al vanaf het begin een belangrijk deel van de administratie verzorgd. Angelo heeft wat meer rust. Ik ben impulsiever. Ons bedrijf heeft een goede organisatie en het is fijn als iemand zoals Angelo het stokje overneemt. Zeker nu we zo hard groeien. Ook heeft hij de gunfactor.

Bosman-DNA

Met de overdracht van Antoon naar Angelo als algemeen directeur blijft volgens Antoon de Group Bosman gewaarborgd van een prima organisatie, waarbij letterlijk en figuurlijk het bekende DNA wordt doorgegeven. Dat geldt overigens ook voor de nautisch-technische zaken, waar Antoon’s broer Roland verantwoordelijk voor is en van lieverlee zijn kennis aan zijn zoon Antonie overdraagt, die ook op termijn zijn stokje zal overnemen.

Tekst gaat verder onder de foto

Leermeester

Angelo vult aan. ‘Ben ik Antoon 2.0?, dat was een een vraag die mij bezighield. Toen heb ik heel bewust gekozen: ‘Nee, ik ben geen Antoon 2.0. Ik kan alleen maar heel veel van hem leren en de ervaringen meenemen die hij meegeeft. We overleggen alles samen, maar we zitten wel in een soort van transitie. De ervaring die mijn vader heeft, heb ik nog niet. Ik hoef ook geen Antoon 2.0 te worden, maar ik leer nog steeds elke dag van hem. Dus wat dat betreft is het heel fijn om in deze periode nog met elkaar te kunnen samenwerken. En behalve dat hij mijn vader en compagnon is, is hij ook een vriend. We kijken samen voetbal, gaan samen sporten en samen naar Feyenoord.’

Toch is het de bedoeling dat Bosman Shipping Group meer Angelo wordt dan Antoon. ‘En dat is lastig voor hem. Niet omdat het vervelend is, maar hij doet dit vanuit zijn hobby. Hij is heel snel, hij is druk, beweeglijk en daarom is het moeilijk voor hem om meer op de achtergrond te doen. Maar die transitie zit er wel aan te komen. Het is heel fijn om de komende periode nog altijd iemand zoals mijn vader om advies te kunnen vragen. Het is ook niet dat hij stopt. Dat wil hij ook niet, maar dat ik steeds meer voorgesteld wordt of naar voren kom. Dat is wel bewust. Anders blijft hij altijd als eerste gebeld worden. Als er iets is, moeten ze mij hebben.’

De toekomst

‘De binnenvaart is een prachtige sector voor de toekomst, ook qua vergroening, omdat het zoveel capaciteit heeft per eenheid. Dat moet het altijd winnen van andere transportmodaliteiten. Afgelopen jaar zijn we met onze familie, mijn broers en zus met partners, naar de oorsprong van de Rijn gegaan. Toen hebben we boven op bergen gestaan. Bovenop een berg kijk je op de Rijn en dan kijk je 10, 20 kilometer weg en dan zie je soms maar een paar schepen varen. Mijn broer, Louis Bosman, bevrachter bij Interrijn, zei: “Er is geen schip te krijgen met dat lage water.”

‘Ik zeg: “Je moet eens kijken. Het asfalt staat klem vol en wij kunnen nog twee, drie keer zoveel schepen kwijt qua capaciteit op het water. Dus als er meer vervoerd kan en moet worden, dan kan dat heel goed over het water. We hebben ook plannen voor een nieuw containerschip, waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar de mogelijkheid voor het varen met laagwater en milieuvriendelijke voortstuwing. Dus de toekomst, die is prachtig.’

Dan is het tijd voor Antoon om naar een andere afspraak te gaan. De symboliek is treffend, want Angelo vervolgt het gesprek met zijn visie op de toekomst van de binnenvaart. ‘Het personeelstekort is een blijvend thema in de binnenvaart. Daarom gaan we in zee met Shipping Technology en Seafar. Ik geloof in die concepten. Een paar jaar geleden nog niet, maar als we mensen naar Mars en de maan kunnen sturen, kunnen we toch ook schepen op afstand besturen? Waarom zouden wij als binnenvaart zo eigenwijs zijn om te zeggen dat het niet werkt. Je kunt mensen sneller opleiden, het varen kan makkelijker worden en de vraag naar kapiteins kan zo deels worden ingevuld. We moeten vertrouwen hebben in deze ontwikkelingen. De personen aan boord zijn ons alles waard. Dit laatste staat centraal binnen ons bedrijf.

‘Naast bovengenoemde investeringen, investeren wij ook veel in de opleiding van aspirant schippers die in opleiding zijn voor de functie van kapitein. Zo organiseren wij jaarlijks trainingen op de simulatoren bij Simwave te Barendrecht. Daarnaast kunnen de leerlingen van ons verwachten dat zij de juiste opleiding aan boord krijgen.’

Particulier blijft belangrijk

De groei van Bosman Shipping Group past in patroon waarbij particuliere schippers in korte tijd uitgroeien tot rederijen. ‘Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij Deyman en Dari, maar ook de particulier met één schip blijft belangrijk. Onze ervaring is dat onze businesspartners het als zeer prettig ervaren wanneer er één aanspreekpunt is voor meerdere schepen. Ondanks de groei binnen het bedrijf willen we de lijntjes kort houden met de collega’s en bedrijven. Het familiegevoel proberen we intact te houden.

‘De binnenvaart moet meebewegen met de maatschappij, maar die vergroening sloeg wel door. Fossiele brandstof blijft echt nog lang nodig. Ook met fossiele brandstof kun je heel schoon en innovatief varen. Stage V is hier een voorbeeld van, maar we kijken verder. We zijn nu een nieuw containerschip aan het bouwen: 135 bij 17,50 meter. We kijken of we daarin ruimte kunnen vrijhouden voor een waterstoftank. We gaan nu nog niet investeren in waterstof. Bij ons als binnenvaartondernemer staat heel wat op spel. Het is lastig om de juiste beslissingen te nemen wat betreft de innovatie. Als je kijkt naar de toekomst hoort daar vergroening bij. Bosman Shipping Group kijkt ook naar deze ontwikkelingen en mogelijkheden. Tegelijkertijd zien we dat de gehele sector vooraan loopt op het gebied van innovatie. Daar mogen wij trots op zijn.

‘Onze containerschepen nemen heel veel containers tegelijk mee. Hoe schoon wil je het hebben? Volledig elektrisch varen is voor ons als Rijnvarenden nog geen optie. Ik zie dat ook nog niet zo snel gebeuren. Als er een bestendige technologie is, willen we daar zeker wel naar kijken.’

De familie

De familie Bosman was één van de pioniers op het gebied van het verschepen van containers per binnenvaartschip. Zij zijn al ruim 100 jaar actief in de binnenvaart en startten in 1980 met hun eerste eigen containerschip.

De vloot bestaat uit 5 containerschepen, 4 koppelverbanden, 23 containerduwbakken en medio 2024 uit 14 tankschepen. Deze schepen worden gekenmerkt door rode kleuren.

Doordat de oorspronkelijke vloot is uitgebreid met tankschepen is de naam van de overkoepelende organisatie veranderd naar Bosman Shipping Group.

Het management van de organisatie wordt verzorgd door een aantal zeer bevlogen en enthousiaste teamplayers op kantoor. Zowel aan de wal als op de schepen draagt ieder zijn steentje bij aan het resultaat en wordt ook als zodanig gewaardeerd. Het is net zoals in een sportteam. ‘Het resultaat is het gevolg van de inzet van het complete team.’

