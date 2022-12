Tweede handkokkelvaartuig voor Kwist uit Tholen

Visserijregister

S. Kwist Beheer BV is sinds kort eigenaar van een tweede handkokkelvaartuig, zo blijkt uit de inschrijving in het visserijregister. Van Andries Visser van De Spiering CV uit Westzaan is de YM-63 Kornwerderzand overgenomen en in de vaart gebracht als TH-26 Adriana.