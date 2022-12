Als het werkt: Veerpont op pootjes

Rijdende schepen of varende auto’s en bussen bestaan al enige tijd. Meestal zijn zij te vinden in de pleziersector of in het leger/marine. De in Nederland ontwikkelde Amfibus was oorspronkelijk bedoeld als ferry, maar had problemen met de hekgolven van passerende schepen en werd een toeristische bus op rustig water. Een rijdende en ook varende veerpont met een regelmatige dienst is daarmee zeldzaam. Maar er bestaat een bijzonder exemplaar: een veerpont op pootjes.

De beroemdste rijdende boot, of eerder een varende vrachtwagen, was de DUKW, die in de Tweede Wereldoorlog en in de Koreaanse oorlog van de vroege jaren 1950 werd gebruikt. Hij was afgeleid van een standaard 2,5 tons truck die door CMG werd geleverd. Maar deze truck was door verschillende nautische ontwerpers tot een bruikbaar schip omgetoverd, dat het ook op zee goed uithield.

Aanlandingstaken

Daartoe was het bekende maritieme architectenbureau Sparkman & Stephens uitgenodigd. Deze firma was al bekend door het ontwerpen van prestigieuze jachten die aan de America’s Cup deelnamen. Niet dat de DUKW (ook eenvoudiger genaamd Duck) meteen een jacht werd waarop het goed toeven was. Het bleef een militair voertuig dat z’n functie naar behoren moest vervullen. En dit was voornamelijk het aan land brengen van lading (of manschappen) vanaf de moederschepen, die geen steiger, pier of haven ter beschikking hadden. Deze lading, die dus niet méér mocht wegen dan 2,5 ton, werd over het laatste stukje zee gevaren (waar het moederschip onvoldoende diepgang had), waarna de boot/vrachtauto het strand opreed, waar de DUKW kon worden gelost.

Strandvaartuigen

Hetzelfde principe is tegenwoordig ook gebruikelijker geworden bij de zeegaande jachten en rigid inflatables in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar zijn verscheidene jachten te vinden die over wieltjes beschikken, die uitgeklapt kunnen worden om het strand op te rijden. Deze wielen zijn dan vaak voorzien van een hydraulisch aangedreven motor. Het voordeel is natuurlijk dat een dichtbij de kust staand huis niet over een dure steiger of andere voorziening hoeft te beschikken, als er maar een redelijk vlak strand aanwezig is.

Eeuwenoud pontje

Aan de andere zijde van de wereld zijn stilaan al nautische wielen vanaf de plank te koop. Dit kwam ook de bewoners van het plaatje Ferryside in Zuid-Wales ter ore. Dit plaatsje, zo’n zes mijl ten zuiden van het wat grotere Camarthen, kende al sinds mensenheugenis een veerpontje over de monding van rivier de Towy, die daar zo’n 800 meter breed is. De veerpont maakte sinds de 11e eeuw zelfs deel uit van de pelgrimsroute naar Canterbury. Ter plaatse verloopt de overgang van water naar land zeer gelijkmatig. Ook is er één van de hoogste getijden van Europa te vinden. Een drijvende pier is dus niet goed te maken. Die zou van beide zijden zo’n 200 meter de rivier in moeten steken. Zodoende werd de oplossing gevonden in een rijdende ferry, die het laatste stukje zou kunnen rijden.

Attractie

Helaas was er niet veel geld voorhanden, zodat het project grotendeels van privébijdragen afhankelijk werd. Alle bemanningsleden, op de schipper na, zijn bijvoorbeeld vrijwilligers. Het schip zelf is ook eenvoudig uitgevoerd met twee 115 pk buitenboordmotoren. Daarnaast is er nog een derde motor aangebracht die de hydraulische pomp aandrijft, die zorgt voor het uitklappen van de wielen (op pootjes), het optillen van de boot en het rijden van de boot over het strand. De landingsplaats moet zorgvuldig worden uitgezocht, want er zijn drijfzandachtige plekken waarover niet kan worden gereden, naast veel steviger zand, waarop het schip geen risico loopt in de modder te blijven steken. De pont is geschikt voor 10 passagiers en vijf fietsen. De passagiers stappen met behulp van een gangway aan de zijkant van de ferry met droge voeten aan boord, waarna hij tweemaal per dag, bij gunstig tij, het water inrijdt. De overtocht kan er bij ruw weer stevig aan toegaan. Alle passagiers en ook de bemanningsleden zijn daarom verplicht een reddingsvest te dragen. Er is ook een opblaasbaar reddingsvlot aan boord. De ferry is zo’n succes geworden, dat hij in de zomer veel bekijks van toeristen trekt.

