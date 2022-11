Kees Noorman (Oram) krijgt Havenpenning Amsterdam

Het bestuur van havenpromotieorganisatie Amports kende de onderscheiding toe aan de directeur van Ondernemersvereniging ORAM onder meer omdat hij 24 uur klaarstaat voor de haven, ervoor door het vuur gaat en vanwege zijn specifieke karaktereigenschappen iedereen weet te winnen voor de goede (haven)zaak. ‘Krachtig. Doortastend. Nautiek. Het vat in drie woorden samen waarom de Havenpenning 2022 naar Kees Noorman gaat.’

Het Havengildediner is het grootste havengerelateerde netwerkevenement van Nederland, waar meer dan 500 personen elkaar treffen aan de dis van Hotel Okura Amsterdam. Naast vertegenwoordigers uit het havenbedrijfsleven, bestaat het gezelschap veelal uit politici en bestuurders van gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam en de landelijke overheid.

‘Eén sterke Noord-Hollandse havenmotor’

De provincie Noord-Holland werd dit jaar vertegenwoordigd door onder andere de Commissaris van Koning, Arthur van Dijk, tevens hoofdgast van de avond. Van Dijk pleitte in zijn speech voor één sterke Noord-Hollandse havenmotor van Amsterdam tot aan Den Helder (en verder) en voor onderling overleg. ‘Port of Amsterdam doet al het nautische beheer van het hele Noordzeekanaalgebied. Maar de exploitatie van de exploitatie van onze havens is nu te versnipperd tussen Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Den Helder. Qua sturing en zeggenschap zijn er grote verschillen tussen de vier Noord-Hollandse havens’, aldus Van Dijk.

Next generation

Om het havenbedrijfsleven te motiveren de komende jaren meer jonge mensen en -bedrijven aan te trekken, luidde het thema van het 77ste Havengildediner ‘Next Generation’. Amports zet sinds 2019 nadrukkelijk in op verjonging van het evenement door in toenemende mate haven young professionals bij het evenement te betrekken.