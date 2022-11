‘Voor een zeeman hebben eilanden iets magisch’

Vergezichten

Wanneer je wereldwijd vaart is het onoverkomelijk af en toe een eiland te passeren. Meestal ver uit de buurt, je wilt er niet tegenaan varen (toch is dat gebeurd, maar dat is een ander verhaal). Zelf heb ik vele honderden eilanden veilig gepasseerd. Soms is niet duidelijk dat het land, dat zich over de gehele horizon uitstrekt, een eiland is. Maar vaak is het veel kleiner, soms niet meer dan een enorme rots, omgeven door water.