Rondviskotter KW-152 als woonschip even terug in vroegere thuishaven IJmuiden

De voormalige viskotter is eigendom van Titus van de Bragt uit Amsterdam. Hij kocht haar in 1995 en bouwde haar om tot woonschip. Ze heeft een vaste ligplaats aan de Borneokade in Amsterdam. Varen deed Van de Bragt niet meer en feitelijk mag dat ook niet meer. Vijf jaar geleden is er nog tochtje naar de Waddeneilanden mee gemaakt. Van de Bragt heeft het Certificaat van Onderzoek (CvO) min of meer bewust laten verlopen. Hij vond de kosten die een CvO voor de binnenvaart (de ex KW-152 behoort nu tot de categorie binnenvaartschepen) met zich mee zou brengen te hoog. Ook de brandstofkosten maken varen met de kotter kostbaar.

Sleepreisje

In het dagelijks leven is Van de Bragt sleepbootschipper. Hij is eigenaar van het 10,50 meter lange sleepbootje Elise, dat momenteel wordt ingezet voor het aan- en afvoeren van bakken met bouwmateriaal voor de renovatie van kademuren in Amsterdam.

De Elise nam de KW-152 op sleeptouw naar IJmuiden. Op de helling van scheepswerf Van Laar werd de Industrie hoofdmotor van 605 pk uit het schip gehaald. Een museum uit het Deense Skagen heeft belangstelling getoond om de oude, degelijke diesel over te nemen.

Eerste eigenaar

Niet alleen de hoofdmotor werd gebouwd in Alphen aan den Rijn, ook de kotter liep in 1960 daar van stapel bij D. en Joh. Boot NV Scheepswerven. Opdrachtgever was Firma J. Ketting uit Katwijk aan Zee. Ketting heeft er 30 jaar vooral de rondvisvisserij mee beoefend. In 1990 liet hij haar saneren. Ze hoefde destijds niet te worden gesloopt, zolang ze maar niet zou terugkeren in de visserij.

