Meer bezoekers op ‘rustige’ beurs STL Kalkar

Beursnieuws

De tweedaagse binnenvaartbeurs STL, net over de Duitse grens in Kalkar, heeft eind september zo’n 10% meer bezoekers getrokken dan vorig jaar. Beursmanager Pim Groot-Obbink meldt dat het er circa 2250 waren. Vorig jaar bleef de teller steken op 2050, in het eerste coronajaar op 1225.