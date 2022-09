BS Discom emissiedemper brengt oudere motor op Stage V niveau

Brandstory

Discom is al meer dan 40 jaar specialist op het gebied van controle van uitlaatgassen. Als het gaat over demping, warmteterugwinning of emissie, bij Discom is de kennis in huis. Op emissiegebied heeft Discom een systeem waarmee de emissies van bestaande scheepsmotoren naar Stage V- of zelfs Euro 6-niveau gaan. Dit systeem past precies op de plek van een gewone Discom demper, waarvan er inmiddels duizenden zijn geleverd.