Wärtsilä wil binnenvaartpositie versterken met nieuwe W14

Scheepsmotoren

Wärtsilä wil zijn positie in de binnenvaart en visserij versterken met de nieuwe W14 snelloper. Deze in V12- en V16-uitvoeringen op de markt gebrachte dieselmotor is als voortstuwings- en generatormotor leverbaar in heavy duty-vermogens van 749 tot 1340 kW bij 1800 toeren.