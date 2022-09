Visserij ziet vertrek minister Staghouwer niet als groot verlies

Stikstof

De visserij is niet rouwig om het vertrek van minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Veel vissers hebben het idee dat Staghouwer weinig beweegruimte had om perspectief te bieden en vooral gebonden was aan het kabinetsbeleid. Staghouwer stapte maandag 5 september op, hij vond zichzelf niet de juiste persoon voor onder meer het stikstofdossier.