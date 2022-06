Batterijen Est-Floattech voor duwboot in Berlijn en pont in Gothenburg

Accupakketten

De Nederlandse batterijleverancier Est-Floattech in Badhoevedorp heeft onlangs zowel in Berlijn als Gothenburg schepen met accupakketten uitgerust. In Berlijn ging het om de elektrische duwboot Elektra voor overslagbedrijf Behala, in Gothenburg om de veerpont Eloise voor openbaar vervoerbedrijf Västtrafik.