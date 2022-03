Lange wachttijden CBR bij aanvragen vaarbewijzen

Zorgen bij schippers

De wachttijd voor een nieuw vaarbewijs bij het CBR is opgelopen tot soms wel zes weken. Schippers maken zich daar zorgen over. Tijdige vervanging is noodzakelijk om hun beroep te blijven uitoefenen. Volgens het CBR is de vertraging te wijten aan een haastig in elkaar getimmerde noodwet over de opleidingseisen voor schippers.