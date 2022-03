Bouwers Zeesluis IJmuiden krijgen 60 miljoen euro compensatie

Missers

Het Rijk moet bouwbedrijven BAM en VolkerWessels bijna 60 miljoen euro betalen wegens missers bij de bouw van ’s werelds grootste zeesluis. De bouw van de in januari geopende zeesluis in IJmuiden kostte tientallen miljoenen euro’s meer dan begroot. De bouwers vonden dat de overheid als opdrachtgever ook deels verantwoordelijk was voor de opgelopen kosten en wilden een vergoeding. Een onafhankelijke geschillencommissie geeft de bouwers nu gelijk, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.