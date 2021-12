De bouw van Zeesluis IJmuiden in 2021 in beeld Facebook

Twitter

IJMUIDEN 19 december 2021, 15:00

Met 500 meter is Zeesluis IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld. De bouw begon in 2016 en de sluis wordt in 2022 officieel geopend. Rijkswaterstaat maakte gedurende de bouw foto’s van het megaproject en bracht zo in beeld te brengen wat er allemaal komt kijken bij de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. Schuttevaer zet voor u de mooiste foto’s op een rijtje.

(Jelmer Bastiaans)