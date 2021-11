Eerste zeeschip door nieuwe zeesluis IJmuiden Facebook

De tanker Petrel Pacific is het eerste zeeschip dat werd geschut in de nieuwe zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. De schutting luidde het begin in van een aantal testweken met koopvaardijschepen. Begin 2022 wordt de sluis definitief opgeleverd.

1 / 1 Inmiddels zijn er meerdere zeeschepen door de sluis gegaan. Links de nieuwe zeesluis en rechts de Noordersluis. (Foto Rijkswaterstaat) Inmiddels zijn er meerdere zeeschepen door de sluis gegaan. Links de nieuwe zeesluis en rechts de Noordersluis. (Foto Rijkswaterstaat)

(Jelmer Bastiaans)