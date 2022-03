CBS: binnenvaart vervoerde nooit zoveel als in 2021

De binnenvaart vervoerde in 2021 369 miljoen ton lading, dat is 5,8% meer dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vervoerde de binnenvaart nooit eerder zoveel lading.

De lading van de binnenvaart bestond in 2021 voor 52% uit droge bulk, goed voor 191,8 miljoen ton, 7,6% meer dan een jaar eerder. Het vervoer van natte bulk, 124,1 miljoen ton, en dat van containers, 53,1 miljoen ton, steeg respectievelijk met 4,4 en 2,2%.

De omzet van de sector steeg met 11,8% ten opzichte van 2020 en kwam daarmee uit op het niveau van 2019, het jaar voor de Coronacrisis. Volgens het CBS is de omzetstijging niet alleen te danken aan de toename van het ladingaanbod, maar ook aan hogere vrachtprijzen.

Kolen naar Duitsland

In 2021 was steeg de hoeveelheid exportlading met 11,3% naar 128,9 miljoen ton (115,6 miljoen ton in 2020). De meest goederen gingen naar Duitsland met toename van bijna 10 miljoen ton van 60,3 miljoen ton naar 70,5 miljoen ton. Het CBS meldt dat vooral veel meer kolen werden vervoerd in 2021 (+43%).

De hoeveelheid goederen die met binnenvaartschepen werd geïmporteerd steeg in 2021 met 2,9% naar 71,4 miljoen ton. Het binnenlandse vervoer groeide 2,6% naar 124 miljoen ton en de doorvoer steeg met 4% naar 44,9 miljoen ton.

Metaalerts het meest

Kijkend naar ladingssoorten, vervoerde de binnenvaart in 2021 28,6 miljoen ton kolen, bijna 35% meer dan in 2020. Ook het vervoer van primaire metalen, alsmede dat van cokes en geraffineerde aardolieproducten steeg gezamenlijk naar 83,9 miljoen ton, een stijging van respectievelijk 40% en 5,1%. Metaalertsen en andere delfstoffen blijven, ondanks een kleine daling, de grootste ladingstroom over de binnenwateren. In 2021 werd 90,4 miljoen ton metaalertsen vervoerd, 0,4% minder dan in 2020.

Droge-ladingschepen vervoerden in 2021 gemiddeld per reis 1725 ton. Dat is 4,4% meer dan een jaar eerder. Voor containerschepen bleef het gemiddeld vervoerd gewicht gelijk aan een jaar eerder, 1245 ton.

Lees ook: