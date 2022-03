Kapitein Global Mercy: ‘We willen ons uit de markt werken’

Weldoeners

Het splinternieuwe, grootste civiele hospitaalschip ter wereld, Global Mercy, brengt deze weken zo’n 10.000 mensen op de been om haar te bewonderen. Onder hen bevond zich de Britse prinses Anne, dochter van koningin Elizabeth. Goed voor de sponsoring. Maar intussen smacht de liefdadigheidsinstelling Mercy Ships naar bevlogen vrijwilligers. Want haar schip is niet voor bezoekersdagen gebouwd.