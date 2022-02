Grote binnenvaartondernemers: collectieve promotie via Wereld van Binnenvaart essentieel Facebook

Twitter

Email DORDRECHT 24 februari 2022, 10:07

Grote binnenvaartondernemers verbinden zich de komende jaren ook met geld en inzet aan de Wereld van de Binnenvaart. Via de organisatie wordt de binnenvaart gepromoot op lagere scholen, beurzen en mbo’s. Woensdag 23 februari sprak een groot aantal spelers zich op een bijeenkomst van de club positief uit.

1 / 1 Sultan Celik (UWV): Binnenvaart kan meer gebruik maken van diensten UWV. Sultan Celik (UWV): Binnenvaart kan meer gebruik maken van diensten UWV.

De binnenvaart kampt al jaren met personeelstekort. De sector is te weinig in beeld bij scholieren, werkzoekenden en werkenden als interessant werkgebied. Doel van de Wereld van de Binnenvaart is op tal van manieren de binnenvaart zichtbaarder te maken, maar dat kost geld, zo hield Frans van Weert zijn gehoor woensdagmiddag op het riviercruiseschip Tauck van Scylla dat in Dordrecht aan de Merwekade lag.

Het merendeel van de aanwezige binnenvaartondernemers gaf aan collectieve promotie heel belangrijk te vinden en was ook bereid daarvoor te betalen. Zo gaven onder meer Bosman Shipping, Duraship, Oudcomb, Simwave , Scylla, Riverman Cruises en nog tal van anderen direct aan mee te willen doen. Ook de Duitse binnenvaartondernemer Martin Deymann onderstreept het belang van de collectieve promotie.

Koninklijk Binnenvaart Nederland

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft deze week in een brief laten weten dat de Wereld van de Binnenvaart wat hen betreft de aangewezen partij is voor de collectieve arbeidsmarktpromotie.

Van Weert was tevreden over de opkomst, maar riep de aanwezige ondernemers op een beroep te doen op collega-ondernemers om ook aan te haken bij decollectieve promotie. Er is de komenden 3-5 jaar jaarlijks 500.000 euro nodig voor de promotie.

Sultan Celik van het UWV was ook aanwezig bij de bijeenkomst. Zij wees op de mogelijkheid dat binnenvaartondernemers meer gebruik kunnen maken van de UWV. (Rene Quist)