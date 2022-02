Bezorgdheid over situatie Rusland en Oekraïne in scheepvaartsector Facebook

Email ROTTERDAM 24 februari 2022, 13:14

De maritieme vakbond Nautilus gaat met reders en overheid in overleg over de gevolgen voor zeevarenden van de crisissituatie in Oekraïne. De vakbond kreeg de afgelopen dagen veel vragen van leden die varen met Russische bemanning of onder Russisch gezag.

De Rotterdamse haven verwerkt jaarlijks ongeveer 62 miljoen ton aan goederen die zijn gerelateerd aan Rusland.

(ANP/JB)