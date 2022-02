In Delfzijl probeert men altijd mee te denken met de Schipper, ook is daar Drinkwater aanwezig op meerdere plekken op de Steiger, net zoals stroom.

In Amsterdam voor de sperring gelegen daar er een brug in de stad kapot was, lag op plek van een 70.00 mtr schip en ben 80.00 mtr. moest weg, hoezo meedenkend.

Gelukkig zijn er ook vriendelijk, meedenkende Ambtenaren, zelfs in Rotterdam.

Lees net op Teletekst dat Rotterdam de meest vervuilende Haven is , zal dan dat ene aggregaatje die Ccr 2 of Stage Vijf is er wat aan doen.