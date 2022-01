Jade Weser Port elektrificeert opstelsporen Facebook

Email WILHELMSHAVEN 31 januari 2022, 07:00

De Jade Weser Port (JWP) in Wilhelmshaven gaat zeven miljoen investeren in het elektrificeren van vier kilometer toevoer spoorlijn en 16 opstelsporen op haar terrein. De opdracht is verstrekt aan Rail Power Systems uit München, dochteronderneming van het Chinese Tianjin Keyvia Electric.

1 / 1 Het emplacement met opstelsporen van de Jade Weser Port in Wilhelmshaven. Eind dit jaar moet het volledig zijn geëlektrificeerd. (Foto Jade Weser Port Marketing) Het emplacement met opstelsporen van de Jade Weser Port in Wilhelmshaven. Eind dit jaar moet het volledig zijn geëlektrificeerd. (Foto Jade Weser Port Marketing)

(Willem de Niet)