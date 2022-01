Van Oord test onbemande survey-scheepjes in haven Moerdijk Facebook

Moerdijk 25 januari 2022, 10:01

Van Oord heeft haar kleine onbemande survey vaartuigen VO:X Metiri en VO:X Snellius getest in de haven van Moerdijk. Dit is de laatste test voordat het tweetal wordt ingezet op een Van Oord-project elders in de wereld.

1 / 1 De VO:X Snellius in Moerdijk. (Foto Wim van Balvert) De VO:X Snellius in Moerdijk. (Foto Wim van Balvert)

(Jelmer Bastiaans)