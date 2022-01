Zware Kees: Vooruitblikken Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 13 januari 2022, 20:00

Het is de tijd van terugblikken, maar ook vooral van vooruitkijken. Daarom staan de kranten vol uitspraken van mensen die ertoe doen, of dat in elk geval denken. CEO’s van rederijen en andere bedrijven. Evenzo de demissionaire regering die, strategisch, al heeft laten lekken wat we de komende jaren (van diezelfde ploeg) kunnen verwachten. Om daarmee talloze organisaties van ammunitie te voorzien de uitspraken (af) te schieten. Iedereen weet, rond de jaarwisseling staan we ‘in the picture’. Het gaat erom dat de mensen je niet vergeten. Zég gewoon iets, maakt niet uit wat.