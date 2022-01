Aan de Reis: Zwalkende markt Facebook

Twitter

ROTTERDAM 12 januari 2022, 10:00

Veel schippers spreken over een zwalkende markt. Volgens berichten is er een groot ladingaanbod in het ARA-gebied. Op de Maas gelden standaardtarieven, maar daar wordt de scheepvaart gedwarsboomd door een hoogwatergolf. Er komt deze week ook een grote hoeveelheid kolen binnen in Rotterdam.

1 / 1 Ter illustratie. Een schip op de Moezel bij Reil. (Foto Wikimedia/Schreibkraft) Ter illustratie. Een schip op de Moezel bij Reil. (Foto Wikimedia/Schreibkraft)

(Robin van den Bovenkamp)