In stukken gesneden Boogbrug Vianen past net onder Jan Blankenbrug Facebook

Twitter

Email Vianen 15 december 2021, 09:00

De laatste onderdelen van de in stukken gesneden Boogbrug Vianen zijn verplaatst naar de Mammoet-werf in Schiedam. De brug paste in kleinere delen net onder de Jan Blankenbrug door.

(Jelmer Bastiaans)